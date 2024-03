A Milano gli "Ambrogini" delle imprese lombarde: gli undici vincitori

Sono 11 i vincitori della seconda edizione degli 'Assolombarda Awards', riconoscimenti al 'fare impresa' assegnati nella serata di giovedì 14 marzo a pmi innovative e grandi aziende al Teatro lirico "'Giorgio Gaber' a Milano. Una iniziativa promossa dall'Associazione per premiare gli anniversari associativi e i progetti d'impresa piu' innovativi promossi da pmi e grandi aziende che consentono al territorio - che comprende la Citta' metropolitana di Milano e le province di Monza e Brianza, Pavia e Lodi - di produrre, da solo, il 13% del PIL nazionale.

Spada: "Italia seconda manifattura d'Europa"

L'Associazione "valorizza l'orgoglio industriale e il 'fare impresa, premiando le realta' del nostro tessuto produttivo che contribuiscono a rendere sempre piu' competitivo il nostro territorio e l'intero Paese", ha dichiarato il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, nel suo intervento di apertura. L'Italia "e', oggi, la seconda manifattura d'Europa, oltre che il quinto Paese al mondo e il secondo dell'Occidente per surplus manifatturiero con l'estero".

Per Spada, si tratta di una "circostanza che e' legata all'impegno quotidiano delle nostre aziende che, attraverso le filiere, trainano l'economia nazionale". Imprese "che, con i loro risultati straordinari, hanno permesso al Pil lombardo di segnare +5,5% a fine 2023 rispetto al pre-Covid, ben piu' dei principali benchmark europei come Baden-Wurttemberg (-1%) e Cataluna (+1,1%)", ha osservato. Con gli 'Assolombarda Awards', "esaltiamo, inoltre, gli asset di sviluppo cruciali per condurre le nostre imprese sui mercati globali". Il filo conduttore "di questi pilastri e' la capacita' di innovare e di fare sempre un gioco di squadra per affrontare con concretezza e lungimiranza la grande sfida della doppia transizione, ecologica e digitale".

Assolombarda, anche un premio dedicato a Silvio Berlusconi

I premi "Sostenibilita'", "Digitalizzazione", "Performance", "Design", "Responsabilita' e cultura" dedicati a grandi personalita' dell'imprenditoria: Silvio Berlusconi, Giorgio Enrico Falck, Carlo Maria Albertini, Domenico Zucchetti, Ernesto Gismondi. Per la prima volta anche un "premio speciale" assegnato dall'Advisory Board Assolombarda per il Sociale. 24 gli anniversari.

Tra i presenti il presidente del Senato, Ignazio La Russa; il governatore lombardo, Attilio Fontana. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha mandato un videomessaggio. "Io e Fontana - ha detto Sala - abbiamo da gestire problematiche complesse ma amministriamo citta' e Regione che sono motore d'Europa questa serata celebra i talenti, le idee e i progetti che rendono il nostro territorio uno dei piu' ricchi di creativita', dinamismo e imprenditorialita' a livello globale".ù

Le aziende premiate

PREMIO "SOSTENIBILITÀ" | dedicato a Giorgio Enrico Falck Vincitore "PMI": SO.GE. M.I.; Vincitore "Grandi imprese": NTT DATA ITALIA PREMIO "RESPONSABILITÀ E CULTURA" | dedicato a Carlo Alberto Albertini Vincitore "PMI": PINK FROGS COSMETICS Vincitore "Grandi imprese": ABB PREMIO "PERFORMANCE" | dedicato a Silvio Berlusconi Vincitore "PMI": ENEGREEN Vincitore "Grandi imprese": MONIER PREMIO "DESIGN" | dedicato a Ernesto Gismondi Vincitore "PMI": TECNO Vincitore "Grandi imprese": BOFFI PREMIO "DIGITALIZZAZIONE" | dedicato a Domenico Zucchetti Vincitore "PMI": INTELLICO Vincitore "Grandi imprese": C.D.I. CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO PREMIO SPECIALE ADVISORY BOARD "ASSOLOMBARDA PER IL SOCIALE" Vincitore: VECTOR.

Le associazioni storiche di Assolombarda

La serata è stata l'occasione per ringraziare le realtà che celebrano, quest'anno, le tappe più significative della propria adesione ad Assolombarda : 4 "storiche" - che celebrano 75 anni di adesione - e 20 imprese - che festeggiano i "10 "lustri" con l'Associazione - sono state premiate alla presenza del vicepresidente con delega a organizzazione, sviluppo e marketing, Alvise Biffi, e del direttore generale Alessandro Scarabelli.

75 ANNI: Manucor, Microtecnica, Nastrificio De Bernardi, Piaggio & C.

50 ANNI: Ali Group, Boettcher Italiana, Bolton Manitoba, Bulloneria Villa, Carcano Egidio & C., Citterio Giulio, Colombo R., Comi Condor, Decsa, Fiscatech, Gmv Martini, Grafikontrol, Intrapack, Iss Facility Service, Landgraf, Marcegaglia Carbon Steel, O Luce, Pamar, S.A.L.P.P. Lavorazione Polietilene di Stefano e Walter Redaelli, Vergaengineering.