A Milano il Museo dell'Arte Digitale: la sede nell'ex Albergo Diurno Venezia

"Le grandi crisi portano grandi problemi ma creano nuove opportunita'. Sono convinto che sia arrivato a molti decisori politici, lontani dai temi della cultura, il messaggio di cosa voglia dire un'Italia senza cultura. Lo scenario vissuto durante il lockdown, quando abbiamo visto le nostre citta' coi cinema, musei, teatri e i parchi chiusi, senza musica nelle piazze, ne' i concerti d'estate, ha fatto comprendere cosa significhi in termini di minor attrattivita' per tutto il Paese. Questo ha portato alla consapevolezza che l'investimento in cultura e' una delle priorita' dell'Italia e la scelta fatta dal Governo di investire 7 miliardi del PNRR in questo settore ne e' la dimostrazione". E' quanto ha dichiarato il ministro Dario Franceschini nel corso del suo intervento alla presentazione del rapporto "Io sono cultura", giunto all'undicesima edizione, realizzato da Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro Studi delle Camere di Commercio insieme a Regione Marche e Credito Sportivo. Nell'occasione ha anche annunciato la nascita del prima Museo dell'Arte Digitale in Porta Venezia, che diventerà un punto di riferimento nazionale per tecnologia e innovazione.

Il budget stanziato dallo Stato per progetti ad alta valenza culturale in città è di 121 milioni complessivi in parte destinati al Museo Nazionale della Resistenza presso i Bastioni di Porta Volta la cui apertura è prevista per il 2026 e alla Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Beic).

Stando al rapporto "Io sono cultura" l'area metropolitana di Milano è al primo posto per incidenza sulla ricchezza e la creazione di lavoro prodotto dal settore culturale (sfiorando il 10 per cento sul valore complessivo). "Sono particolarmente orgoglioso del lascito del mio mandato e dell’investimento destinato al settore della cultura che non ha precedenti storici nell’amministrazione — ha commentato l’assessore alla Cultura, Filippo Del Corno, che dopo questo incarico politico tornerà alla musica — Milano è medaglia d’oro nel racconto del ‘900, sarà cruciale per lo sviluppo della cittadinanza prossima con la Beic e chiave di lettura del futuro con il Museo dell’Arte digitale".

La sede principale del Museo dell'Arte Digitale sarà ll’ex Albergo Diurno Venezia, non a caso vicino alla sede del Meet, il Centro internazionale di Cultura Digitale all’interno dello spazio Oberdan e con un possibile prolungamento nei giardini di Porta Venezia, in modo da far dialogare questa nuova realtà con il Planetario, il Padiglione di Arte Contemporanea, la Galleria di Arte Moderna e quella di Arte Etrusca.