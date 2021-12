A Milano il nuovo retail salon di Winston, "re dei diamanti"

Il "Re dei diamanti" Harry Winston annuncia l'apertura di un nuovo retail salon in via Montenapoleone 14 a Milano. Si tratta del primo punto vendita in Italia ed ospita le collezioni di gioielli e orologi di Harry Winston, compresi i più imponenti diamanti e le pietre preziose più rare.

Recita la nota: “La nuova boutique è progettata per cogliere l’eleganza e l’intimità di una residenza privata. L’impronta della maison nei colori tortora e grigio scuro è utilizzata ovunque ed integra i classici elementi Winston personalizzati come la laccatura, i tocchi di bronzo e i gli antichi mobili in bronzo con gli immacolati pavimenti di marmo e i caratteristici lampadari in cristallo. Le distintive gallerie all’interno dedicate alla sposa e alle altre collezioni, sono state progettate per mettere in evidenza l’ampiezza dell’eccezionale offerta di Harry Winston, garantendo ai clienti al tempo stesso l’esperienza dello shopping altamente personalizzato per cui la maison è nota”.

Le gemme più famose del mondo per la maison Harry Winston

Come ricorda Pambianco News, la maison Harry Winston, fondata a New York nel 1932, ha acquisito, nel tempo, alcune delle gemme più famose al mondo quali Jonker, Hope, Winston Legacy e Winston Blue Diamonds, diventando uno dei brand di gioielleria più ricorrenti sui red carpet di Hollywood.