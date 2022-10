A Milano la commissione ambiente dell’Ue. La prima volta nella città

Si è tenuta oggi per la prima volta a Milano la riunione plenaria della Commissione ambiente, cambiamenti climatici ed energia (Enve) del Comitato europeo delle Regioni, un organo consultivo dell'Unione Europea.

Oltre 90 rappresentanti di città e regioni europee

La seduta della commissione raccoglie oltre 90 rappresentanti di città e regioni europee tra cui Varsavia, Helsinki, Madrid, la Baviera e i Paesi Baschi. "Ospitare qui la commissione Enve è un segnale importante di collaborazione fra territori, città e regioni che certamente in Europa hanno bisogno di avere un ruolo anche di dialettica maggiore", ha affermato la vicesindaco Anna Scavuzzo, a margine della plenaria, ribadendo la necessita' di politiche pragmatiche

Anna Scavuzzo: “Serve uno scambio di buone pratiche”

Serve poi uno scambio di buone pratiche, ovvero "vedere come in altre città si implementano le politiche, come in altri territori il rapporto tra regioni e città e' virtuoso e capire come anche un modello piu’ europeo possa essere messo a disposizione dei nostri cittadini. Credo questo sia il modo con cui dobbiamo continuare a muoverci", ha aggiunto Scavuzzo.