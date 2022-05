A Milano la musica è in metro. "Sostegno agli artisti con l'innovazione"

Le stazioni metro diventano aree concerti. La musica colonna sonora dei passaggi tra un treno e l'altro. E' partit0 il 17 maggio il progetto di Atm e Open Stage denominato 'Sound Underground', con l'obiettivo di offrire spazi per dare la possibilità di suonare gratuitamente e far vivere i corridoi del metrò meneghino come luogo d'incontro e intrattenimento oltre che di passaggio.

Ugo Vivone: "Integriamo concetti smart city e esigenze mondo musicale"

"L'idea nasce dall'osservazione dell'intrattenimento urbano a Milano - racconta a Affari Italiani Milano, Ugo Vivone, fondatore della start-up Open Stage. Ci sono molte situazioni che coinvolgono artisti di strada in San Babila, in Duomo o ai Navigli. E la pandemia ha richiesto la necessità di nuovi spazi per gli artisti emergenti. Da qui abbiamo pensato di integrare i concetti di smart city e innovazione con le esigenze del mondo musicale".

La piattaforma: gli artisti si prenotano e trovano un palco tutto per loro

Così è nata la piattaforma: gli artisti possono registrarsi e prenotare il totem messo a disposizione da Open Stage. "Possono trovare un palco vero e proprio, completo di mixer, casse, luci e sensori per la smart city". Gli emergenti trovano spazio per proporre la propria musica, il pubblico, sfogliando il palinsesto dell'app, si riunisce in una comunità attratta da sonorità innovative.

Alla fermata di Garibaldi (linea verde) l'esibizione di cinque artisti emergenti: Emit, finalista di Musicultural 2022; Cance, vincitrice del festival 'Musica contro le mafie'; Ode, giovane band milanese; Marchettini, cantante pop con un album all'attivo; e Ivan Kp, busker che si sta facendo conoscere anche all'estero. Per suonare e cantare sul 'palcoscenico' di 'Sound Underground' occorre prenotarsi attraverso l'app di Open Stage, con slot dalle 15 alle 17 e dalle 19 alle 21 a Garibaldi e Loreto, sulla linea verde, nell'area interna ai tornelli.

Vivone: "Portiamo gli artisti dalla strada ai grandi palchi"



"Il progetto - prosegue Vibone - ha una duplice funzione: da un lato intrattiene il pubblico delle stazioni metro, dall'altra sostiene gli artisti emergenti che portiamo poi nei grandi eventi musicali nazionali, come Sanrem o l'Eurovision". Dalla strada ai grandi palchi il percorso è meno lungo. E passa da una stazione metro.