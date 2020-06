A Milano e Pavia un corso di laurea in intelligenza artificiale

Una laurea in Ai, intelligenza artificiale. Università degli Studi di Pavia, Milano Statale e Milano Bicocca hanno annunciato l'avvio di un gruppo di lavoro composto da 15 docenti di ambiti diversi - dall'ingegneria alla fisica, dall'informatica alla filosofia, dalla statistica alla matematica, dal diritto alla psicologia - con obiettivo "l'implementazione del nuovo corso di laurea internazionale in Artificial Intelligence, che partirà nell'anno accademico 2021-2022".

"Si tratta di un tema di grande rilievo scientifico - sottolineano i 3 atenei - ma di rilevanza crescente anche per lo sviluppo del Paese e il nuovo mercato del lavoro. Infatti, settori economici e ambiti professionali sempre più numerosi richiedono competenze di Artificial Intelligence. In questo contesto l'innovazione, per essere tale, non può che essere interdisciplinare, nascere dalla riconfigurazione dei saperi e dal completo superamento dei tradizionali steccati tra ambiti".

"Questa collaborazione, avviata in un momento senza dubbio particolare - sottolinea il rettore della Statale di Milano, Elio Franzini - ha il senso, non solo simbolico, di una ripresa che guarda al futuro con energia e la determinazione di mettere al servizio dell'innovazione delle professioni e del sistema economico del nostro territorio le impareggiabili risorse della multidisciplinarietà dei nostri atenei".

"In un momento come questo - commenta il rettore dell'università di Pavia, Francesco Svelto - vogliamo dare un segnale concreto ai nostri studenti e al mondo del lavoro, sviluppando conoscenze e progettualità verso i grandi temi del futuro, a partire oggi dall'intelligenza artificiale. Mi piace sottolineare la collaborazione tra 3 atenei multidisciplinari, che saranno capaci di una proposta forte e distintiva anche nel contesto internazionale". "Interdisciplinarietà, internazionalizzazione e innovazione - evidenzia la rettrice di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni - rappresentano il valore di questo progetto, avviato in un momento particolare in cui il Paese e le università vogliono ripartire valorizzando l'economia della conoscenza e i temi centrali, come quello dell'intelligenza artificiale, su cui costruiremo il nostro futuro".