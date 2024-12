A Palazzo Pirelli i “Messaggi degli Alberi” di Francesco Sbolzani

E’ stata inaugurata oggi a Palazzo Pirelli la mostra di Francesco Sbolzani, artista cremonese, “Messaggi dagli Alberi”, a cura di Luca Verzellesi. Francesco Sbolzani, maestro d’arte, o meglio “un artigiano prestato all’arte”, come lui stesso si definisce, espone una decina di particolari installazioni natalizie. L’artista (residente a Rivarolo Del Re, in provincia di Cremona) dal 2008 ad oggi, per ogni festività natalizia ha, infatti, realizzato installazioni a forma di albero di Natale, trasformando il suo fienile in uno spazio per l’arte, per riflettere sulle problematiche sociali e di attualità. Ogni installazione è focalizzata, infatti, su una particolare tematica sociale: la sicurezza stradale, la sicurezza sul lavoro, l’importanza della vicinanza e della collaborazione (opere realizzate negli anni colpiti dalla pandemia), il riciclo dei materiali, l’impatto delle differenze economiche nella società. Un modo unico per combinare il fascino natalizio con un messaggio potente, creando installazioni che sono veri e propri manifesti di consapevolezza, oggetti di riflessione e di protesta silenziosa per raccontare una storia, porre domande e stimolare il dialogo.

Romani: "Un messaggio importante su tematiche attuali"

“Una mostra davvero particolare, diversa dal solito – ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale, Federico Romani –. Questi alberi di Natele stilizzati, che ci aprono alle prossime festività, hanno un significato allegorico e ci trasmettono un messaggio importante su tematiche attuali che il Consiglio regionale ha la responsabilità di diffondere, promuovere per sensibilizzare come per esempio sulla sicurezza dei luoghi di lavoro o il contrasto alla violenza di genere e su cui c’è molto da lavorare e su cui l’Assemblea lombarda è impegnata”.

A sottolineare il messaggio dell’artista questa mostra, accompagna ogni Albero da un testo di Luciana Monteverdi, poetessa, che ha sempre saputo cogliere la sensibilità e la dedizione alla Vita di Sbolzani.

All’inaugurazione erano presenti i Consiglieri del territorio Matteo Piloni e Riccardo Vitari. Per Piloni l’esposizione “è un modo per valorizzare le idee di Sbolzani che ci trasmettono il messaggio vero del Natale, in un’ottica legata ai temi sociali e di attualità” “Queste opere, che nascono dal silenzio, ci offrono spunti interessanti e ci spronano nel nostro impegno” ha sottolineato Vitari. Tra i primi visitatori della mostra anche il Sindaco di Rivarolo Re, Luca Zanichelli, la figlia dell’artista, Vanna. e il parroco di Casalmaggiore don Claudio Rubagotti.

Dal 9 al 30 dicembre 2024

Palazzo Pirelli - piano terra - Via Fabio Filzi, 22 – Milano

Orari d’apertura al pubblico: Lunedì - giovedì: 9 – 18; Venerdì: 9 -13