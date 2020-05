A rischio la riapertura della Scala: il teatro perderà 50 mila euro al giorno



L'emergenza Covid e la relativa distanza di sicurezza creerà ulteriori danni al teatro La Scala. Secondo una stima riportata da Repubblica il teatro milanese perderà 50 mila euro al giorno se si atterrà alle linee guida inserire nel decreto legge approvato dal governo lo scorso 17 maggio.



La stima è sulla scrivania del sovrintendente Dominique Meyer, che oggi dovrebbe portarla al Consiglio di amministrazione del teatro convocato per l'approvazione del bilancio. Una somma che si aggiungerebbe ai 20 milioni di euro già persi dalla Scala per colpa del lockdown imposto dall'emergenza per il Covid 19 dallo scorso 25 febbraio.



C’è il rischio - riporta Pambianconews - che il tempio della lirica non riapra a breve se le regole non cambieranno. La presenza del pubblico è assolutamente necessaria per il sostentamento del teatro, ma le linee guida sugli spettacoli al chiuso che il governo ha adottato in vista di una possibile riapertura a partire dal 15 giugno prevedono per un teatro come il Piermarini un numero massimo di 200 persone presenti tra spettatori e interpreti. A ciò si aggiunge la distanza tra i posti in sala di almeno un metro lateralmente e in avanti.