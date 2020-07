A tavola: posti da evitare: "Giolina" in via Bellotti a Milano

Giolina, un locale da incubo, super rumoroso e dove se si ha la sfortuna di non mangiare pizza e si chiede solo un piatto di verdure (quelle che avrebbero messo sulla pizza), il ragazzo che si qualifica come direttore risponde che "non si può". E quindi si assiste alla meravigliosa situazione di 4 amici che mangiano una pizza gommosa e tutta bordo e tu che guardi, nel menefreghsimo del "direttore" e degli altri ragazzi che ci lavorano.

Ma poi altra cosa inusuale. Non si rispettano le norme anti Covid-19. In 5 su due piccoli tavolini, ‎3 su uno, a distanza di circa 30 centimetri. E accanto, 3 grandi tavoli da 6 vuoti. E il "direttore", alla richiesta di avere uno di quei tavoli per essere più distanziati, risponde che anche li, "non si può". Per poi essere anche sbeffeggiati, sempre dal "direttore", con un "buon appetito" (e poi il conto con il coperto da pagare. Senza aver cenato).

"Direttore" cambia lavoro. Ed evitate quel posto.