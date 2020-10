A2A e AEB, perfezionata l’integrazione industriale

Dopo il provvedimento di autorizzazione emesso nei giorni scorsidall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, A2A e Ambiente Energia Brianza (AEB)hanno proceduto ad implementare il percorso di integrazione industriale territoriale,sottoscrivendo oggi l’atto di scissione per il perfezionamento dell’operazione, con efficaciaprevista per il 1° novembre 2020.

Nei prossimi giorni saranno posti in essere gli ulteriori atti eadempimenti per il completamento dell’integrazione.AEB vedrà l’ingresso nel proprio capitale sociale di A2A con una quota pari al 34%, mentre i Comunisoci manterranno la maggioranza delle azioni, con il ruolo di capofila al Comune di Seregno, concirca il 37%.L’aggregazione permetterà di rinforzare la competitività e la vocazione territoriale di AEB,garantendo una crescita sostenibile e duratura nel tempo. Sono previsti concreti e significativibenefici industriali: rafforzamento della capacità competitiva di AEB, migliore accesso al credito erinforzata capacità di investimento, sinergie commerciali e operative, sharing di piattaforme e knowhow per nuovi servizi innovativi.Il Piano Industriale definito congiuntamente da AEB e A2A, parte integrante degli accordi, individuerài principali driver per lo sviluppo organico dei business presidiati (illuminazione pubblica e venditaenergia elettrica e gas), nell’aggiudicazione delle gare gas negli ambiti strategici e nello sviluppo dinuovi business (efficienza energetica, smart city, e-mobility).

L’aggregazione potrà essere strumentodi ulteriore crescita esterna attraverso partnership industriali con altre utility operanti nei territorilimitrofi. Il Piano traguarda obiettivi importanti con investimenti superiori a 300 milioni di euro in 5anni, di cui oltre 190 milioni di euro nei territori dei Comuni soci.

“Le integrazioni fra utility risultano strategiche per estrarre importanti sinergie e garantire la crescita”– ha commentato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A – “Grazie a questapartnership, AEB potrà contare su un EBITDA di oltre 50 M€ raggiungendo una dimensione rilevanteanche nel panorama nazionale. Siamo soddisfatti di aver portato a termine questa operazione checonsente al nostro Gruppo di compiere un altro passo avanti nel processo di consolidamento inLombardia”.“

Siamo davvero soddisfatti per la conclusione dell’aggregazione con A2A” – ha dichiarato Loredana Bracchitta, Presidente del Gruppo AEB – “Un percorso che ha tenuto conto di una serie divalutazioni di carattere strategico ed industriale, oltre che di coerenza con l’obiettivo di assicurare alGruppo AEB una precisa identità, il mantenimento di un forte radicamento nel territorio ed un ruoloda protagonista nei futuri percorsi di crescita, valutazioni che hanno portato AEB ad identificare A2Acome il partner in grado di supportare il nostro disegno di crescita”.Come anticipato, il progetto assicurerà il mantenimento da parte dei soci pubblici della maggioranzadelle azioni di AEB, con il diritto inoltre di designare Presidente e Vice Presidente della società. Lastruttura dell’operazione consentirà ad A2A sia il consolidamento sia un ruolo di direzione ecoordinamento su AEB, oltre alla nomina dell’amministratore delegato.