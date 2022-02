Henderson Park acquisisce da A2A tre asset a Milano per 221 milioni di euro

Prima operazione di Henderson Park in Italia con A2A

Il gruppo di private equity londinese Henderson Park ha acquisito da A2A un portafoglio composto da tre immobili a Milano, per un controvalore totale di 221 milioni di euro. L’asset più ampio è rappresentato da un edificio direzionale che si estende su 18mila mq in corso di Porta Vittoria 4. Il secondo è un edificio in via Balduccio da Pisa 15 (zona Porta Romana). Il terzo è sui Navigli, in zona San Cristoforo, per la precisione in via Gonin 51. Si tratta della prima operazione di Henderson Park in Italia.

L’investimento Henderson Park, che ha gestito l’operazione in partnership con Maston Investment Management, rappresenta l’opportunità di posizionarsi in aree di Milano ad alto tasso di crescita, aree in via di rigenerazione urbana che nei prossimi anni vedranno aumentare il proprio valore.

Christophe Kuhbier, Managing Director di Henderson Park: “La transazione ci permette di avere una immediata esposizione sul mercato italiano grazie a un portafoglio in ottime location del principale centro finanziario del Paese”.