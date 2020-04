A2A, il sindaco di Brescia indica i membri del cda

Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha indicato quali membri per la formazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della societa' A2A Giovanni Comboni, Fabio Lavini, Maria Grazia Speranza, Christine Perrotti, Maria Chiara Franceschetti e Carmine Trecroci. Come da patti parasociali, Renato Mazzoncini, quale membro condiviso con il Comune di Milano, ricoprira' il ruolo di amministratore delegato. Il sindaco ha inoltre indicato quali membri per la formazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale di A2A Chiara Segala (sindaco effettivo) e Antonio Passantino (sindaco supplente).