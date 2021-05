A2A, la nuova campagna comunicativa della Life Company

Una vita ”più azzurra” grazie alle soluzioni di A2A pensate per semplificare il vissuto domestico delle persone sotto il profilo dei servizi e dell’efficientamento energetico. Questo il tema della campagna della Life Company, che supera il suo ruolo di fornitore di gas ed energia elettrica green per diventare un consulente in materia di energia a beneficio delle persone. Un unico punto di accesso ad un mondo di soluzioni e servizi evoluti per rendere migliore la qualità della vita. A2A Energia presenta un’offerta sempre più ampia e integrata di prodotti e servizi finalizzati a rendere la vita “più azzurra” ossia più semplice, più sostenibile, più serena. Come i pacchetti “chiavi in mano” per un nuovo climatizzatore con pompa di calore o una caldaia a condensazione, che includono dal sopralluogo iniziale all’installazione alla manutenzione, fino alla possibilità di accedere alla cessione del credito, consentendo di migliorare il comfort e i consumi di casa. O le soluzioni pensate per la famiglia e per l'ambiente, come il servizio di assistenza completa per la casa 24 ore su 24, per qualsiasi problema, grazie ad una rete di tecnici selezionati da A2A, che può essere addebitato direttamente in bolletta in piccole rate.

Queste ed altre le soluzioni per cui A2A Energia si pone come interlocutore unico per le famiglie, in grado di evolvere il loro mondo domestico. La nuova campagna, realizzata da ServicePlan in continuità con la precedente comunicazione di prodotto, è caratterizzata da una creatività con forme grafiche essenziali e moderne. Il visual comunica immediatamente la centralità delle persone: con questa gamma di soluzioni la Life Company è il partner ideale che vuole prendersi cura della vita rendendola più semplice. La pianificazione media, a cura di PHD, prevede passaggi in Tv sulle principali reti nazionali con uno spot da 15” e una declinazione su Web e Social.