A2A nella classifica “Europe’s Climate Leaders” stilata dal Financial Times

A2A è stata inclusa per il secondo anno consecutivo nella classifica “Europe’s Climate Leaders” stilata dal Financial Times. Lo fa sapere il Gruppo. L'elenco comprende le 400 aziende europee – di cui solo 19 italiane - che hanno raggiunto la maggiore riduzione del loro impatto sul clima in termini di emissioni di gas serra tra il 2015 e il 2020. “Essere riconosciuti come Climate Leader a livello europeo è una dimostrazione concreta dell’impegno di A2A nel promuovere la crescita sostenibile del nostro Paese. Come Life Company, favorire il processo di transizione ecologica italiano è parte integrante della nostra mission aziendale e la nostra presenza in questa classifica lo riconferma” commenta Carlotta Ventura, Direttore Communication, Sustainability and Regional Affairs di A2A.

Leggi anche: