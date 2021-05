A2A, nuovo Sustainable Finance Framework

Milano – A2A ha pubblicato il nuovo Sustainable Finance Framework, l’insieme di linee guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia sostenibile del Gruppo. Con questo aggiornamento - rispetto al precedente Green Financing Framework del 2019 - A2A è fra i primi emittenti del settore ad adottare un Framework che combina due approcci: il Green Use of Proceeds, che consente la massima trasparenza circa l’utilizzo dei proventi per specifici progetti, e la nuova componente Sustainability-Linked, che permette una lettura complessiva della strategia di Gruppo. Nel Framework è stato infatti individuato ed inserito un set di Key Performance Indicators (KPIs) che riflette i due pilastri del piano strategico di A2A, transizione energetica ed economia circolare, e conferma l’impegno del Gruppo a dare un concreto contributo alla realizzazione di 11 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU.

I KPIs selezionati (riduzione emissioni CO2 di Scope 1, incremento capacità installata da fonti rinnovabili e recupero materia da rifiuti) riguardano infatti target ESG che contribuiscono al raggiungimento degli SDG 7, 11, 12 e 13 delle Nazioni Unite. “Con questo nuovo framework andiamo a raccontare alla comunità finanziaria italiana ed internazionale quali sono gli obiettivi concreti di A2A in relazione ai 2 pillar del nostro Piano Industriale, economia circolare e transizione energetica – commenta Renato Mazzoncini , Amministratore Delegato di A2A – Si tratta di obiettivi Esg che coincidono con Kpi misurabili, come ad esempio il contributo alla decarbonizzazione grazie alla riduzione della Co2 entro il 2030 o il recupero di materia dai rifiuti.”