A2A: proposta preliminare di fusione di Lhg

A2A comunica che in data odierna ha inviato all’attenzione dei soci di minoranza di LGH, che detengono complessivamente il 49% del capitale sociale, una proposta preliminare di fusione di LGH in A2A secondo quanto previsto dagli accordi sottoscritti e come comunicato in data 18.12.2020 e 12.03.2021. La proposta preliminare, che sarà sottoposta all’approvazione degli organi sociali competenti dei soci di minoranza di LGH, prevede che al termine dell’operazione di fusione questi ultimi deterranno il 2,75% di capitale sociale di A2A. Gli accordi sottoscritti prevedono che l’accettazione della proposta preliminare di fusione debba pervenire ad A2A entro 30 giorni lavorativi da almeno il 70% dei soci di minoranza. L’operazione di fusione sarà, comunque, soggetta alla successiva approvazione da parte degli organi sociali competenti di A2A e LGH.