A2A, rinnovati vertici AEB: Riva presidente, Spadoni indicato Ad

Rinnovati i vertici di AEB, società del Gruppo A2A. Il 12 settembre l’assemblea dei soci ha infatti nominato il nuovo Cda, frutto dell’intesa tra i soci pubblici e il partner industriale A2A: Massimiliano Riva presidente, Roberta Raimondi vicepresidente con l’indicazione di Lorenzo Spadoni come AD.

Le assemblee delle società controllate

Poi si sono tenute le assemblee delle società controllate: alla guida di Gelsia (società che opera nel campo della vendita di energia e gas) è stato indicato Mauro Ballabio; Luigi Pelletti è il nuovo presidente di Gelsia Ambiente, la società che si occupa di raccolta e smaltimento rifiuti; Sandro Trabattoni è stato nominato presidente di RetiPiù, la società che distribuisce energia elettrica e gas in Brianza; Paolo Alessandro Bonazzi è stato confermato presidente di A2A Illuminazione Pubblica.

Massimiliano Riva: "Con la nomina dei nuovi cda, si completa il rinnovo della governance di AEB"

Il presidente di AEB Massimiliano Riva ha commentato soddisfatto: “Con la nomina dei nuovi cda, si completa il rinnovo della governance di AEB. Ringrazio i soci per la fiducia accordatami. Ci muoveremo in continuità con il lavoro svolto in questi anni complessi. Anni nei quali AEB si è rafforzata, mostrando resilienza e dinamicità e diventando un player nazionale, grazie alla partnership industriale con A2A, mantenendo al tempo stesso il profondo legame con i territori in cui opera. Ora ci attendono sfide importanti per far crescere la società e generare ancora più valore per la Brianza, partendo dai progetti per sviluppare le energie rinnovabili e dai piani per offrire servizi sempre più efficienti ai nostri clienti. Di certo resterà centrale quello che è il nostro dna: mettere sempre al centro le esigenze dei cittadini”.