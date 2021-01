A2A, da multi utility a “Life Company”. Nuovo posizionamento del Gruppo

Si avvia assieme al nuovo Piano Industriale 2021-2030 il percorso di riposizionamento di A2A e del suo brand, che punta a definire un nuovo territorio di marca in cui operare, con un purpose distintivo che riflette i valori tangibili e intangibili dell’azienda. Occupandosi di energia, acqua e ambiente, grazie all’uso circolare delle risorse naturali, A2A si prende cura delle condizioni necessarie alla vita e alla sua qualità: A2A è una “Life Company”. Il territorio della “Life Company” fa evolvere i valori identitari di A2A e la definizione stessa di multiutility per valorizzarne il significato più profondo: la vicinanza alle persone e la conoscenza dei territori, l’impegno nel garantire i servizi essenziali, una sostenibilità di lungo periodo, la trasparenza, l’innovazione. Un’azienda attenta e responsabile che crede nell’adozione di nuovi stili di vita, di produzione e di consumo e che promuove una visione del mondo condivisa e rispettosa del futuro. Il repositioning del brand A2A è in linea con il Piano Industriale e viene espresso già dalla scelta del titolo “Life is our Duty”.

I valori della “Life Company” incorniciano e supportano la direzione industriale: economia circolare e transizione energetica sono i pilastri del Piano per un nuovo approccio al business a cui contribuiscono tutte le Aree del Gruppo, Energia, Ambiente e Reti. Con una nuova e forte mission, A2A è la Life Company impegnata a generare un impatto positivo sulla qualità della vita delle persone e a tutela del Pianeta, per cui mette a disposizione la sua tecnologia e le sue competenze. Lavorando per rigenerare costantemente il potenziale di ogni risorsa naturale, A2A vuole diventare protagonista della crescita sostenibile del Paese praticando un’economia che crei sempre nuovo valore, per contribuire a migliorare la vita di tutti Il progetto di brand repositioning è stato sviluppato con la collaborazione di MKTG, una delle sigle creative del gruppo dentsu.