A2A, i risultati preliminari del 2023: crescita record di Ebitda

Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. che, sotto la Presidenza di Roberto Tasca, ha esaminato i risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2023. QUI IL COMUNICATO INTEGRALE

Mazzoncini: "Incrementati gli investimenti in infrastrutture strategiche per la transizione ecologica"

“I risultati preliminari presentati oggi confermano l’accelerazione della crescita del Gruppo impressa dal Piano Industriale al 2030” –commenta l’Amministratore Delegato di A2A Renato Mazzoncini – “Nel corso del 2023 abbiamo ulteriormente incrementato gli investimenti in infrastrutture strategiche per la transizione ecologica del Paese con 1,38 miliardi di euro, l’11% inpiù rispetto al 2022 e chiudendo il triennio ’21-’23 a 5 miliardi, includendo anche il contributo delleM&A. Il Margine operativo lordo ordinario ha registrato un livello record pari a 1,93 miliardi di euro,in crescita del 30% rispetto all’esercizio precedente. Un risultato straordinario, frutto del contributo bilanciato di tutte le nostre Business Unit e in particolare dell’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, delle efficaci strategie di copertura e delle azioni di sviluppo commerciale oltre che della progressiva normalizzazione dello scenario energetico”

Ebitda a 1,97 miliardi di euro

L’Ebitda (Margine Operativo Lordo) si attesta a 1,97 miliardi di euro (1,50 miliardi di euro nel2022, +32%). L’Ebitda Ordinario, ovvero al netto delle poste straordinarie registrate nel periodo, si attesta a 1,93 miliardi di euro in crescita del 30% rispetto all’esercizio 2022 (1,49 miliardi di euro).

Gli ottimi risultati sono stati conseguiti grazie al contributo di tutte le Business Unit del Gruppo, in particolare delle Business Unit Generazione & Trading e Mercato. In un contesto di stabilizzazione dello scenario energetico e di maggiore idraulicità, il Gruppo ha adottato efficaci strategie di copertura e di ottimizzazione del portafoglio di produzione di energia e ha inoltre intrapreso azioni di sviluppo commerciale, registrando ottime performance. Nel corso del 2023 A2A ha confermato l’impegno per contribuire alla decarbonizzazione e all’elettrificazione dei consumi del Paese, incrementando ulteriormente gli investimenti rispetto al 2022.

A2A, investimenti organici per 1,38 miliardi di euro

Gli Investimenti organici si sono attestati a 1,38 miliardi di euro in incremento dell’11% rispetto all’anno precedente e hanno riguardato principalmente gli interventi volti a contribuire alla flessibilità e adeguatezza degli impianti di generazione elettrica (costruzione del nuovo impiantoa ciclo combinato -CCGT- di Monfalcone, realizzazione del peaker di Cassano e upgrade della centrale CCGT di Piacenza), alla crescita delle infrastrutture destinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili (nuovo parco eolico di Matarocco e nuovi impianti fotovoltaici), al potenziamento delle reti di distribuzione elettrica e al recupero di energia e materia.

Le acquisizioni di A2A nel 2023

Oltre a tali investimenti, nel corso del 2023 il Gruppo ha finalizzato acquisizioni (M&A) di veicoli societari che svilupperanno nuovi parchi fotovoltaici in Friuli Venezia Giulia (VGE05 – SantoStefano) e in Veneto (Juwi Development 12 S.r.l. e Juwi Development 13 S.r.l.) per complessivi 80MW. L’impegno finanziario di tali operazioni è stato interamente compensato dalla cessione ad Acque Bresciane S.r.l. del ramo di azienda di A.S.V.T. S.p.A. relativo al Servizio Idrico Integrato. La Posizione Finanziaria Netta risulta pari a 4,68 miliardi di euro (4,26 miliardi di euro al 31dicembre 2022). Escludendo le variazioni di perimetro intervenute nell’anno in esame, la PFN è increscita di 0,42 miliardi di euro: tale incremento è dovuto principalmente all’andamento delcapitale circolante riconducibile all’espansione della base clienti di A2A Energia (in particolare neisegmenti Salvaguardia e Tutele Graduali - Microimprese) e al pagamento di imposte one off legate alla tassazione extra profitti 2022.

ll rapporto PFN/Ebitda risulta pari a 2,4x, in diminuzione rispetto all’anno precedente (2,8x).Nel 2023 A2A ha collocato con successo un prestito obbligazionario in formato ESG (Green Bond)per un totale di 500 milioni di euro. A seguito di tale operazione, la quota di debito sostenibile sultotale del debito lordo di Gruppo al 31 dicembre 2023 ha raggiunto il 70% (58% al 31 dicembre 2022).A2A ha inoltre sottoscritto un nuovo finanziamento da 200 milioni di euro, al 31 dicembre 2023 nonancora erogato, in linea con il REPowerEU, a supporto dell’elettrificazione dei consumi e dell’utilizzodi energia da fonti rinnovabili, per favorire la decarbonizzazione del Paese.

Nel corso del 2023 il Gruppo ha sottoscritto una linea di credito per garanzie Green allineata al Sustainable Finance Framework di A2A e alla Tassonomia UE