A2A inserita nel nuovo indice MIB ESG lanciato da Euronext e Borsa Italiana

A2A inserita nel nuovo indice MIB ESG lanciato oggi da Euronext e Borsa Italiana

A2A è stata inserita nel nuovo indice MIB ESG lanciato oggi da Euronext e Borsa Italiana. L’indice è il primo in Italia dedicato alle società quotate blue-chip che mira ad individuare le migliori pratiche a livello ESG (Environmental, Social, e Governance). Il MIB ESG Index stila una graduatoria delle migliori 40 società sulla base di criteri di sostenibilità, responsabilità sociale d’impresa e liquidità, coniugando la valutazione della performance economica e degli impatti ESG, in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Per A2A l’inserimento nel nuovo indice rappresenta un’ulteriore conferma della strategia di business della Life Company, guidata dalla sostenibilità e declinata nel Piano Industriale decennale dell’azienda che ha previsto 16 miliardi di investimenti per la transizione energetica e l’economia circolare, il 90% dei quali in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). A2A è inoltre già presente in altri sei indici ESG: FTSE4Good Index; ECPI Low Carbon Italy Equity; Ethibel Sustainability Index Excellence Europe; EURO STOXX Sustainability Index; Euronext Vigeo Index: Eurozone 120; Standard Ethics Italian Index. E’ presente anche nel Bloomberg Gender Equality Index.