A2A pubblica il nuovo Sustainable Finance Framework

A2A ha pubblicato il nuovo Sustainable Finance Framework, l’insieme di linee guida che rafforzano l’integrazione tra la strategia finanziaria e quella di sostenibilità del Gruppo. L’aggiornamento allinea la precedente versione del 2022 ai nuovi obiettivi previsti nel Piano Strategico 2024 - 2035.

Il Framework, nell’ambito dei due pilastri strategici del Piano, transizione energetica ed economia circolare, prevede l’ampliamento delle tipologie di progetti green – come, ad esempio, l'installazione di pompe di calore elettriche e le infrastrutture per il trattamento dei rifiuti pericolosi - e la modifica di alcuni di quelli esistenti ai fini dell’allineamento ai criteri della Tassonomia dell’Unione Europea. Fra le novità della componente Sustainability-linked, è stato introdotto un indicatore relativo alla capacità installata della rete elettrica coerentemente con la strategia del Gruppo focalizzata sulla decarbonizzazione e l’elettrificazione dei consumi.

A2A tra le principali aziende italiane nel panorama della finanza sostenibile

L’aggiornamento mantiene l’approccio integrato tra i due profili Green/Use-of-Proceeds, per la trasparenza sull’utilizzo dei proventi per specifici progetti, e Sustainability-Linked, ossia il legame con il raggiungimento di target di sostenibilità. Con questo nuovo documento il Gruppo, guidato dall’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini si conferma tra le principali aziende italiane nel panorama della Finanza Sostenibile.

In linea con la propria strategia, A2A si impegna ad accrescere ulteriormente il target di debito ESG, con l’obiettivo di superare il 90% al 2030 e raggiungere il 100% al 2035. Il Sustainable Finance Framework, che riguarda qualsiasi tipo di strumento finanziario, è stato redatto in conformità con le linee guida e la regolamentazione di riferimento, incluse le versioni più recenti dei Green Bond Principles e dei Sustainability-Linked Bond Principles gestiti dall'International Capital Market Association (ICMA), nonché con i Green Loan Principles e i Sustainability-Linked Loan Principles gestiti dalla Loan Market Association (LMA).

Inoltre, A2A si impegna a fornire in ciascun allocation report la quota dei proventi netti che sono stati assegnati a progetti pienamente allineati con il regolamento della Tassonomia UE (inclusi i criteri di vaglio tecnico per il contributo sostanziale, i criteri "Do No Significant Harm" (DNSH) e le garanzie minime sociali (MSS).

La sostenibilità del Sustainable Finance Framework secondo Standard & Poor’s

L’agenzia di rating Standard & Poor’s ha rilasciato un Second Party Opinion (SPO) confermando la solidità del Sustainable Finance Framework, attestandone l'allineamento con i principi ICMA e LMA. Per la sezione Use-of-Proceeds l'ente ha inoltre assegnato una valutazione "Medium Green" su una scala da “Red” a “Dark Green”. La strutturazione del documento è stata supportata da BNP Paribas e Crédit Agricole Corporate Investment Bank.

Il nuovo Sustainable Finance Framework e il Second Party Opinion sono consultabili online a QUESTO LINK