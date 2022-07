Ad A2A il Premio "Amico del Consumatore 2022" di Codacons

A2A ha ricevuto oggi il Premio speciale “Amico del Consumatore 2022” che Codacons ha assegnato alle realtà che si sono attivate per fornire aiuto e solidarietà al popolo ucraino colpito dalla guerra.

Un riconoscimento che l’associazione conferisce ogni anno ad aziende, enti e personalità chesi sono distinti per l’impegno a tutela dei diritti e della collettività, e che nel 2022, inconsiderazione del grave conflitto scoppiato nel cuore dell’Europa, il Codacons ha deciso diattribuire a quei soggetti che hanno messo in atto iniziative a supporto dei cittadini ucraini.La Life Company guidata da Renato Mazzoncini è stata premiata per aver attivato dueiniziative.

A2A: bonus in bolletta per i clienti di nazionalità ucraina e raccolta fondi

Nello specifico si è trattato di un bonus in bolletta in favore dei clienti di nazionalità ucraina residenti in Italia che si sono resi disponibili a ospitare connazionali in fuga, e una raccolta fondi tra i dipendenti di A2A che hanno donato volontariamente il corrispettivoeconomico di alcune ore di lavoro: l’importo è stato raddoppiato dall’Azienda e destinato allaCroce Rossa Italiana per mettere a disposizione delle persone colpite dal conflitto assistenza,rifugio, sostegno alimentare, acqua potabile e cure mediche