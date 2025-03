Il piano di azionariato diffuso di A2A per i dipendenti

Il Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A., sotto la presidenza di Roberto Tasca, ha oggi deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, prevista per il 29 aprile 2025, l’adozione di un Piano di Azionariato Diffuso di durata triennale 2025-2027 denominato “A2A LIFE Sharing” e le relative modalità di provvista tramite utilizzo di azioni proprie oggetto di buy-back. Ha inoltre approvato a tal fine il Documento Informativo – che ne disciplina caratteristiche e destinatari – predisposto ai sensi dell’art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 84-bis della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”), come successivamente modificati ed integrati.

Il progetto Life Sharing di A2A

A2A, con questa nuova iniziativa, vuole confermare l’attenzione verso i colleghi e la volontà di rafforzare il loro senso di appartenenza all’azienda. Il progetto LIFE Sharing si propone di coinvolgere i dipendenti nel percorso di crescita della società e condividere i risultati di un lavoro costruito insieme.

Il Piano, destinato ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, si articola in tre cicli (nel 2025, 2026 e 2027), nel corso dei quali agli aderenti saranno assegnate, senza alcun esborso economico, azioni ordinarie di A2A per un controvalore monetario individuale pari a 1.500 euro nel triennio. Ai dirigenti sarà inizialmente assegnata una azione simbolica per ogni ciclo. Tutti i dipendenti che partecipano al programma potranno acquistare altre azioni ordinarie nel rispetto delle soglie minime e massime di investimento, beneficiando di ulteriori azioni (c.d. “azioni matching”) che A2A destinerà loro con una logica inversamente proporzionale al ruolo aziendale (condizioni maggiormente favorevoli per le categorie con inquadramento minore) sulla base dei criteri stabiliti.

Le azioni assegnate saranno soggette a un vincolo di intrasferibilità triennale, mentre per le azioni acquistate lo stesso avrà durata annuale. A2A prevede inoltre di avviare un programma interno di educazione finanziaria per favorire una maggiore consapevolezza rispetto all’adesione all’iniziativa e, in generale, all’impiego delle proprie risorse economiche.

A2A LIFE Sharing si pone in linea con le best practice nazionali e internazionali e si aggiunge agli interventi di welfare già implementati, come il sostegno alla genitorialità con il Piano A2A Life Caring, che destina 120 milioni di euro al 2035 alle mamme e ai papà del Gruppo.