A8 Milano-Lainate, prima autostrada italiana a 5 corsie

Autostrade per l'Italia ha inaugurato la quinta corsia sulla A8 Milano-Laghi, nel tratto di Lainate. Si tratta della prima autostrada con cinque corsie in tutta Italia; l'intervento riguarda la realizzazione di una corsia aggiuntiva tra la barriera di Milano Nord e l'interconnessione con l'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, per un totale di 4,4 km, dove passano 170mila veicoli al giorno, con picchi di 200.000 transiti. L'investimento complessivo e' stato di 147 milioni di euro, per una infrastruttura che migliora i tempi di percorrenza con un risparmio pari a milione di euro l'anno.

A8 Milano-Lainate, Salvini: stiamo progettando nuove opere

L'inaugurazione e' avvenuta alla presenza del ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini, dei vertici delle Autostrade, la presidente Elisabbeta Oliveri e l'a.d. Roberto Tomasi, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Si corre - ha commentato Salvini - ho lavorato come un matto per sbloccare, finanziare e accelerare, stiamo progettando nuove opere, il mio ministero nei prossimi giorni mettera' gli 88 milioni necessari per la tramvia Milano-Limbiate. Sono contento, mi pagano per sbloccare per accelerare, progettare e finanziare. Penso che i milanesi e lombardi stiano apprezzando quello che stiamo facendo e quanto stiamo correndo".