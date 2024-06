Abusi in piazza della Scala, al via processo in abbreviato per il giovane

Verrà processato con rito abbreviato il giovane di 24 anni accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza ora 20enne, che lo scorso novembre avrebbe pesantemente molestato su una panchina in piazza Scala. La giovane è riuscita a chiedere aiuto e a 'salvarsi' grazie al gesto antiviolenza che, riconosciuto da una dipendente di un McDonald's in centro a Milano, ha fatto scattare l'allarme e l'intervento della Polizia.

Abusi in piazza della Scala, chiesti gli arresti domiciliari

La richiesta dell'abbreviato condizionato, in particolare all'acquisizione dei supporti informatici dei video delle telecamere di sorveglianza, chiesta dalla difesa, è stata accolta ieri dal gup Massimo Baraldo che ha rinviato al 6 novembre. Quel giorno verrà sentita anche la vittima per alcune precisazioni. L'imputato, in cella a San Vittore, tramite i suoi legali ha chiesto al giudice, che si è riservato, la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in quella degli arresti domiciliari.