Abuso edilizio, assessore di Torino indagato a Milano

L'assessore comunale all'Urbanistica di Torino, Paolo Mazzoleni, e' indagato dalla Procura di Milano nell'indagine per abuso edilizio sulla costruzione del complesso residenziale 'Hidden Garden' in fase di realizzazione in piazza Aspromonte, zona Loreto. Nelle scorse settimane all'architetto e' stato notificato un avviso di garanzia in qualita' di progettista del palazzo di sette piani eretto nella stessa area di una palazzina di tre piani precedentemente demolita. Nell'inchiesta della pm Marina Petruzzella Mazzoleni e' co-indagato con altre sette persone. Sull'edificio e' pendente un provvedimento di sequestro emesso dalla Procura. Nei mesi scorsi, pero', prima una gip e poi il Tribunale del riesame lo hanno rigettato. Oggi la Cassazione si e' riunita in camera di consiglio per discutere una nuova impugnazione contro il rigetto. Iscriviti alla newsletter