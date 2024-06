Abusò per anni di cinque nipoti minorenni: arrestato

Avrebbe abusato negli anni di cinque nipoti, tra i 7 e 12 anni, a cui era stata affidata la custodia temporanea in quanto zio acquisito. La polizia di Stato ha arrestato, su ordine del gip di Milano, un 42enne di violenza sessuale aggravata. Le indagini dei poliziotti del commissariato Sesto San Giovanni sono partite il 3 maggio scorso quando l'uomo, accompagnato dal legale di fiducia, si e' recato agli uffici di via Fiume per essere ascoltato. Ma la decisione e' stata presa a seguito del racconto accurato e sofferto da parte di uno dei cinque minori persone offese che, rivelando i particolari ai propri genitori, ha fatto cadere il muro di silenzio, abilmente costruito negli anni dall'indagato. Le dichiarazioni assunte hanno evidenziato i ripetuti abusi commessi dal 2018, confermati in sede di audizione protetta dei minori con personale specializzato, ai danni dei nipoti della compagna, compiuti in maniera subdola e manipolativa al fine di ottenere il soddisfacimento delle proprie pulsioni e suffragati dal rapporto di fiducia dell'intera sfera familiare.