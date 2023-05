Accoltella il padre e poi scappa, un arresto nel Milanese

Ha accoltellato quattro volte il padre per poi scappare dopo essere messo in fuga dal cognato. Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Peschiera Borromeo hanno arrestato per tentato omicidio un 42enne italiano con precedenti.

Il cognato, allarmato dalle urla, è intervenuto riuscendo a disarmare e ad allontanare l'aggressore

Secondo la ricostruzione dei militari al culmine dell'ennesima lite familiare, l'uomo ha aggredito il padre di 75 anni. Il cognato, allarmato dalle urla è intervenuto riuscendo a disarmare e ad allontanare l'aggressore. I carabinieri lo hanno rintracciato nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale di Peschiera, dove aveva cercato di nascondersi dopo i fatti.

La vittima e' stata subito trasportata in codice rosso all'Ospedale San Raffaele di Milano dove è stata ricoverata in prognosi riservata

La vittima e' stata subito trasportata in codice rosso all'Ospedale San Raffaele di Milano dove è stata ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il sopralluogo ed i rilievi tecnici hanno consentito di recuperare all'interno dell'appartamento, il coltello utilizzato dall'uomo durante l'aggressione