Accoltella turista per caso, uomo arrestati dai Carabinieri

E' stato bloccato da un carabiniere libero dal servizio il clochard polacco ricercato per l'accoltellamento della turista israeliana alla stazione Termini di Roma il 31 dicembre scorso. Il militare in servizio al nucleo radiomobile lo ha riconosciuto alla stazione centrale di Milano ed e' intervenuto. Dopo essere riuscito a immobilizzarlo ha chiesto l'aiuto ad altro personale dell'Arma e della Polizia ferroviaria. Il ragazzo si trova attualmente in caserma per le operazioni di fotosegnalamento