Bergamo, accoltellato nella notte il rapper Simba La Rue

È stato accoltellato nella notte a Treviolo, nel corso di una lite, il rapper Simba La Rue. Il 23enne è stato aggredito con un coltello da un altro ragazzo mentre si trovava insieme con la sua fidanzata. Il rapper è stato trasferito in gravi condizioni nell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Bergamo per ricostruire la dinamica e il contesto all'interno del quale sarebbe maturata l'aggressione.