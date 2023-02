Accoltellato per strada, si indaga su un 20enne

Gli agenti del commissariato Bonola di Milano hanno indagato per tentato omicidio un egiziano di 20 anni senza fissa dimora per aver accoltellato al torace un suo connazionale 26enne nel pomeriggio di sabato in via Abbiati a Milano. L'episodio sarebbe collegabile a una lite nell'ambito dello spaccio di droga. Il ferito è stato dimesso con 40 giorni di prognosi.