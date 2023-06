Accoltellò i genitori uccidendo il padre: 28enne assolto

Il 7 gennaio 2022 fu fermato un ventottenne che aveva rinchiuso nel loro appartamento di Opera i propri genitori e li aveva accoltellati, uccidendo il padre che morì dopo due settimane di agonia.

Opera: il 28enne non è imputabile in quanto incapace di intendere e volere

Oggi la corte di assise di Milano ha assolto l'autore del gesto, difeso dall’avvocato Sabrina Musci, in quanto non imputabile poiché al momento dell'aggressione era incapace di intendere e di volere. Infatti nel corso delle indagini, condotte dai Carabinieri e coordinate dal Pm Paolo Filippini, la perizia psichiatrica aveva certificato un vizio totale di mente per l'autore del gesto che, almeno fino al 2019, come hanno ricostruito gli inquirenti, era stato in cura presso un centro psicosociale di Rozzano per problemi psichici.

Il Presidente del collegio giudicante, Ilio Mannucci Pacini, considerata la pericolosità sociale del ventottenne, ha comunque disposto il ricovero in un Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) per in periodo non inferiore a dieci anni.