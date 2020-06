Accoltellò uomo durante permesso, ergastolano condannato

E' stato condannato a 9 anni e 4 mesi, Antonio Cianci, l'ergastolano che aveva accoltellato un uomo all'interno del posteggio dell'ospedale San Raffaele nel novembre scorso a Milano. La pena - scontata di un terzo per la scelta del rito abbreviato - e' stata decisa dalla gip Angela Minerva, che ha accolto la richiesta dell'accusa, sostenuta dal pm Nicola Rossato. I fatti risalgono al 9 novembre, quando Cianci, che era in permesso premio per decisione del tribunale di Sorveglianza, rapino' un anziano di 79 anni. L'uomo era entrato nell'ospedale dopo aver pianificato il colpo: entro' prima per rubare mascherina, guanti e camice con cui camuffarsi da operatore sanitario, poi, una volta uscito, si scaglio' contro l'anziano, che pero' non pote' fare altro che consegnargli tutto quello che aveva in tasca: appena 10 euro. Cianci, infuriato, infieri' sulla vittima, colpendolo con un taglierino alla gola e rischiando di ucciderlo, perche' il fendente gli sfioro' la giugulare; poi gli porto' via il cellulare. Tento' la fuga, ma fu trovato poco dopo. Cianci era in carcere a Bollate, dopo che negli anni '70 aveva ucciso un metronotte e 3 carabineri, ma per il suo comportamento positivo nel penitenziario era stato premiato con la possibilita' di uscire durante la giornata.