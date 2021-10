Hines, student housing da 600 posti: i "Bocconiani" avranno prezzi agevolati

In arrivo il primo student housing di impronta anglosassone a Milano. Hines investe nel segmento degli studentati a beneficio delle principali città universitarie italiane, a partire da Milano. Lo student housing è situato vicino all’Università Bocconi: attraverso un investimento complessivo di 85 milioni di euro – 35 per l’acquisizione del sito e 50 per la valorizzazione dell’area -, il campus garantirà un posto letto per 600 studenti oltre che una serie di spazi e di servizi moderni tipicamente di matrice anglosassone introdotte per la prima volta in Italia: aree comuni, biblioteca, sala cinema, palestra e piscina. L’intero progetto verrà gestito direttamente da Hines attraverso Aparto, la propria società di gestione che attualmente gestisce 3600 posti letto in Regno Unito e Irlanda e che ne sta realizzando altri 1400 nel resto d’Europa.

Situato a 5 minuti di distanza a piedi dall’Università – all’angolo tra Via Giovenale e Via Col Moschin –, il campus offrirà oltre alle camere per studenti anche una soluzione di “microliving”: miniappartamenti e camere destinati ai young professional, giovani professionisti che hanno necessità di restare in città per lavoro per periodi brevi.

La prima pietra è stata posata il primo marzo 2020, i sono proseguiti nonostante la pandemia e ora la struttura, a zero emissioni e basso impatto urbanistico, è pronta ad accogliere universitati e visiting professor. Il 60% dei 600 posti disponibili andrà a studenti della Bocconi a prezzi agevolati, mentre il 35% dei posti, grazie a accordo con il Comune di Milano, è destinato a social beds a tariffa dimezzata.