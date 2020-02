Coronavirus, Gruppo CAP sospende le attività di sportello per una settimana

In relazione all’evolversi della diffusione del Coronavirus, Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha deciso di sospendere cautelativamente dal lunedì 24 per tutta la settimana, le attività di sportello aperte al pubblico e dei “Punti Acqua” sul territorio e presso la sede di via Rimini a Milano.

Saranno dunque sospesi gli appuntamenti e i sopralluoghi da parte dei tecnici di Gruppo CAP, tranne quelli urgenti e non differibili, per i quali verranno prese le opportune precauzioni, in modo da garantire la massima sicurezza dei cittadini e degli operatori.

Al fine di continuare a fornire i canali di assistenza al pubblico, sono stati potenziati i servizi telefonici e quelli online ai quali si chiede di fare riferimento per ogni richiesta ed esigenza.

Gruppo CAP invita inoltre i cittadini della Città metropolitana di Milano a diffidare da chiunque si presenti presso le abitazioni dei cittadini come presunto incaricato dall’azienda. Sono stati infatti segnalati proprio nelle ultime ore episodi in cui individui non autorizzati si sono recati presso alcune abitazioni, spacciandosi per operatori aziendali.

L’azienda raccomanda in questi casi di segnalare subito l’accaduto alle autorità competenti. Si ricorda infatti che tutti gli operatori incaricati da Gruppo CAP devono concordare sempre telefonicamente con i cittadini interessati data e orario del sopralluogo nelle abitazioni e devono esibire il tesserino di riconoscimento dell’azienda. Inoltre, in nessun caso possono riscuotere pagamenti o chiedere altri beni.

Da lunedì 24 sono state inoltre intensificate le attività di disinfezione con prodotti a base di cloro degli ambienti nei quali si prevede attività rivolta al pubblico, misura consigliata dalle autorità sanitarie competenti.

Numero verde Servizi al pubblico: 800.428.428. Numero verde Pronto Intervento: 800. 175.571. Sito web: www.gruppocap.it sezione clienti