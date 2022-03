Gruppo CAP con Top Supplier Award premia i migliori fornitori

Gruppo CAP lancia il Top Supplier Award e premia i fornitori con attività di alta formazione

Valorizzare i fornitori con un meccanismo di valutazione trasparente e meritocratico basato su parametri di sicurezza, sostenibilità e legalità. Riconoscere nella supply chain uno strumento indispensabile per lo sviluppo sostenibile del territorio, andando a generare valore per l’azienda, i cittadini e le imprese. Innovare le dinamiche del rapporto fornitore-azienda in modo da elevare le performance dei partner a beneficio dell’ambiente e della comunità.

Sulla base di questi principi Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha lanciato la prima edizione del Top Supplier Award, riconoscimento volto a premiare i fornitori, iscritti nell’Albo aziendale, che si sono distinti nel corso del 2021 per le migliori performance in termini di qualità, sostenibilità ed eccellenza operativa nel servizio idrico integrato.

“Integrare la sostenibilità nel modello di governance significa estendere i valori aziendali di trasparenza, legalità e attenzione all’ambiente anche ai nostri partner, spiega Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP. Si tratta di un percorso che abbiamo intrapreso anni fa con il Vendor Rating, un sistema che ci ha consentito di misurare, monitorare e gestire in modo continuo e strutturato le performance dei nostri fornitori nell’ottica del miglioramento continuo sui parametri di sicurezza, green strategy, legalità. Oggi proseguiamo la strada intrapresa con un riconoscimento pubblico che mira a incrementare ulteriormente la professionalità dei fornitori più virtuosi”.

Il Top Supplier Award è infatti una tappa importante del percorso iniziato a partire dal 2018 con il sistema di Vendor Rating (VR), promosso dalla water utility per introdurre nelle gare d’appalto un meccanismo di premialità legato al possesso di certificazioni ambientali e sociali (per esempio SA8000, ISO 18001, ISO 14001) e all’impegno documentato nella sicurezza, ai principi di etica, legalità, ambiente, diversity, change management e sicurezza sul lavoro.

I vincitori potranno usufruire di corsi di alta formazione in modalità e-learning, del valore di 3.500 euro, scegliendo tra vari argomenti, quali la formazione IT, etica e compliance, sicurezza, sviluppo di soft skills, per un periodo di 3 mesi e con la possibilità di attivare 5 utenze.

I tre vincitori della prima edizione del Top Supplier Award sono stati selezionati tra 1.300 imprese, iscritte all’Albo come fornitori qualificati e specializzati nell’offerta di attività e prestazioni nell’ambito del servizio idrico integrato.

RONZONI SRL: impresa che si occupa da 70 anni di costruzioni e pavimentazioni stradali, scavi e fognature, opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica. Fornitore “qualificato” con il massimo punteggio legato ai parametri di Vendo Rating per i requisiti di capacità soggettiva (certificazioni di sistema e requisiti reputazionali) e di performance contrattuale.

S.A.V.E.T. S.R.L.: azienda specializzata nella manutenzione verde e potatura piante in prossimità di elettrodotti e nella progettazione, realizzazione e manutenzione di aree a verde residenziale e verde pubblico. Fornitore “qualificato” con il massimo punteggio legato ai parametri di Vendor Rating per i requisiti di capacità soggettiva (certificazioni di sistema e requisiti reputazionali) nel sistema di qualificazione lavori, forniture e Servizi e Gas ed Energia.

TECO SRL: azienda specializzata nella consulenza in merito a sicurezza sul lavoro, ambiente, medicina del lavoro e formazione. Fornitore “qualificato” con il massimo punteggio legato ai parametri di Vendor Rating per i requisiti di capacità soggettiva (certificazioni di sistema e requisiti reputazionali) nel Sistema di Qualificazione Professionisti.

La valutazione relativa all’assegnazione dei tre fornitori Top Supplier Award è stata effettuata dall’ufficio fornitori del Gruppo. I vincitori hanno soddisfatto tutte le condizioni indicate come “criteri di premiazione” nel bando pubblicato in data 05 novembre 2021 nella sezione “Miei Bandi di gara” all’interno del portale acquisti di Gruppo CAP.

È possibile consultare l’elenco dei vincitori e il metodo di assegnazione attuato al link: https://gruppocap.bravosolution.com/web/bandi_avvisi/home.shtml