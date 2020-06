Gruppo CAP riapre il BlueLab all'Idroscalo: laboratori per bambini e ragazzi

Finalmente il parco Idroscalo ha riaperto, permettendo a famiglie, ragazzi e sportivi di trascorrere le giornate estive immersi nella natura; e ripartono anche i fine settimana del BlueLab, lo spazio di Gruppo CAP dedicato ai laboratori gratuiti per bambini, che dopo il successo dello scorso anno torna, per offrire ai più piccini una serie di attività creative ed educative da svolgersi alla scoperta… del magico mondo dell’acqua.

La riapertura è prevista per sabato 20 giugno, in tutta sicurezza e nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Il sabato e la domenica, la cooperativa Sociale Alboran propone un calendario ricco di appuntamenti interamente dedicati all’educazione ambientale, senza dimenticare l'intrattenimento: dalle 15:00 alle 18:00, bambini e ragazzi potranno scoprire il proprio talento di piccoli costruttori, artisti, ingegneri e creativi e divertirsi in compagnia. I turni saranno due – uno alle 15 e uno alle 16.30 – della durata di circa un'ora.

Il programma del mese, che vedrà i partecipanti affrontare tematiche diverse ogni weekend, comprende 4 date e ben 8 appuntamenti:

Il 20 e 21 giugno ci si dedicherà agli animali con Galleggiando sul lago : il laboratorio prevede lo studio delle diverse specie di fauna acquatica dei laghi. I ragazzi potranno scoprire da vicino anche chi abita le acque dell'Idroscalo.

ci si dedicherà agli animali con : il laboratorio prevede lo studio delle diverse specie di fauna acquatica dei laghi. I ragazzi potranno scoprire da vicino anche chi abita le acque dell'Idroscalo. Il 27 e 28 giugno saranno appuntamenti dedicati al laboratorio Da qui non si passa, alla scoperta di dighe e levate, per capire come la forza dell'acqua possa generare energia elettrica.

BlueLab è uno spazio interattivo dedicato a bambini e ragazzi dai 4 agli 11 anni, con l'obiettivo di educarli al corretto utilizzo dell'acqua e al rispetto dell'ambiente. Le attività spaziano dai laboratori artistici a quelli dedicati alla scoperta della distribuzione dell’acqua, dall’osservazione degli animali a quelli per scoprire il funzionamento dell’energia elettrica. Una grande opportunità, quella offerta da Gruppo CAP alle famiglie del Milanese, di far vivere ai più piccoli un’esperienza didattica creata su misura per loro in uno dei primi laboratori della città aperti ai ragazzi.

Gestito dalla Cooperativa Sociale Alboran, che da vent'anni si occupa di educazione ambientale, lo spazio si pone l'obiettivo di far conoscere ai più piccoli l'importanza dell'acqua e dell'ambiente attraverso letture teatralizzate, narrazioni animate, percorsi di esplorazione e approccio sensoriale. La sua posizione, immersa nel verde del grande parco Idroscalo, lo rende il luogo perfetto per trascorrere i pomeriggi estivi: i bambini e le loro famiglie potranno sostare in tutta sicurezza nelle aree verdi, rispettando il distanziamento sociale e godendosi gli spazi aperti e gli intrattenimenti del parco, che con i suoi 1,6 milioni di metri quadrati è una vera e propria oasi di benessere ricca di aree giochi, spazi per lo sport, arte e natura.

Il BlueLab si trova in via Circonvallazione Idroscalo – Riva Ovest – Segrate (MI). Per partecipare ai laboratori è obbligatoria l'iscrizione, da effettuarsi entro il giovedì precedente scrivendo a bluelab@alboran-coop.it, specificando nome ed età dei partecipanti e lasciando un recapito telefonico.