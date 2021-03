Acquisizione da parte di ENGIE del teleriscaldamento cittadino di Corsico



In Italia, ci sono circa 300 reti di teleriscaldamento concentrate nelle regioni settentrionali e centrali del Paese. La Lombardia è la regione più teleriscaldata con il 30% dell’estensione di reti presenti e il 43% della volumetria riscaldata complessiva.“L'operatore ha competenze e capacità per gestire in modo efficiente la rete. Accolgo con favore anche la loro disponibilità a collaborare con l'amministrazione comunale - commenta il sindaco di Corsico, Stefano Ventura - mettendosi al servizio dei cittadini. Noi saremo parte attiva e agevoleremo la diffusione del teleriscaldamento, perché è un'occasione per favorire la diffusione di energia decarbonizzata. Non mancheranno i nostri controlli anche sul contenimento delle tariffe”.



“Crediamo fortemente nella decarbonizzazione come driver per il benessere e lo sviluppo sostenibile del territorio. Per questo abbiamo deciso di acquisire la rete di teleriscaldamento di Corsico: vogliamo contribuire alla crescita di questa comunità sviluppando un progetto che ha un impatto positivo su tutta la cittadinanza. L’investimento ha una significativa valenza prospettica. - dichiara Matthieu Bonvoisin, Direttore district heating & power di Engie Italia - Siamo il terzo operatore in Italia nel settore e vogliamo gestire la rete mettendo al servizio della cittadinanza la nostra competenza. Ciò significa impegnarci nel migliorare il servizio reso ai clienti e soprattutto il dialogo con gli stessi. Abbiamo già attivato un numero verde, attivo 24h/24, 7gg/7, per le richieste di pronto intervento e per la segnalazione dei guasti. Abbiamo avviato, altresì, degli studi per valutare la possibile realizzazione di centrali di backup, al fine di garantire la continuità del nostro servizio, essenziale per la qualità della vita dei cittadini. Nel medio-lungo termine, vogliamo sviluppare la rete, la quale ha un potenziale di oltre 40 GWh di energia distribuita, rispetto agli attuali 15 GWh. Engie desidera non essere solo un fornitore di calore, ma un interlocutore capace di essere vicino alla comunità, per rendere la città sempre più decarbonizzata, sostenibile e efficiente.L’acquisizione della rete di teleriscaldamento di Corsico rafforza ulteriormente la posizione nel settore del teleriscaldamento in Italia di Engie che, con oltre 130.000 abitanti serviti, ha 15 reti all’attivo, di cui 5 in Lombardia (Lonato del Garda, Segrate, Sedrina, Cinisello Balsamo e Corsico) e rappresenta un ulteriore passo avanti in termini di decarbonizzazione del Paese Italia.