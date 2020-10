Acquisto di vaccini di Regione, la Procura di Milano apre un fascicolo

Acquisto vaccini di Regione, la Procura di Milano apre un fascicolo

Regione Lombardia, vaccini antiinfluenzali a prezzo superiore rispetto a quello di mercato: la Procura di Milano ha aperto una indagine conoscitiva con un fascicolo che al momento non ha nè indagati nè titoli di reato. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli.

Il Pd: "Gallera deve dimettersi"

"Non bastavano le gare sbagliate per acquistare i vaccini. Non bastavano i ritardi accumulati. Ora si scopre, grazie al lavoro del consigliere regionale Samuele Astuti, che la Lombardia in media ha pagato 3 volte piu' care le dosi di vaccino antinfluenzale. Gallera deve dimettersi subito. Fa solo danni". Lo scrive su twitter la deputata dem lombarda, Lia Quartapelle.