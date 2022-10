Ad Abodi deleghe ai Giochi olimpici, Sala: "Una buona cosa"

Che il ministro Abodi abbia le deleghe per i Giochi olimpici e paralimpici “è una buona cosa che anche lui mi ha confermato. È una buona cosa perché è un uomo di sport e anche di buon senso. Mi ha anche confermato che per fine settimana prossima la decisione sull’amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina verrà presa. Prendo atto e mi sembra necessario”. Così il sindaco, Giuseppe Sala, a margine la cerimonia di inaugurazione del progetto del Politecnico 'Off Campus San Vittore', in merito alle deleghe ricevute dal neo ministro e alla vicenda della nomina del nuovo ad della Fondazione per le Olimpiadi invernali 2026.

Sala: "Ministero dell'innovazione a Milano? Boutade elettorale"

L’idea del ministero dell’innovazione a Milano è naufragata “un po’ come previsto. In campagna elettorale avevo detto vediamo se è una boutade oppure no. Era probabilmente una boutade, così vanno le campagne elettorali”. Così il sindaco, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di inaugurazione del progetto del Politecnico 'Off Campus San Vittore', pensato per riprogettare gli spazi del carcere, in merito alla mancata costituzione di un ministero dell’innovazione con sede a Milano da parte del governo Meloni, proposta avanzata in campagna elettorale dal leader della Lega Matteo Salvini e sostenuta dal governatore Attilio Fontana.