Ad Milano-Cortina, viceministro Morelli: "Trovarlo in questi giorni"

"Ritengo che sia necessario trovare una figura in questi giorni e in questo momento perche' la fondazione e' in una situazione oggettivamente complicata": lo ha detto all'ANSA il viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli in relazione alla nomina dell'amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina per le Olimpiadi del 2026.

Morelli: "Erano previsti 300 milioni di contratti chiusi ad oggi"

"Erano previsti 300 milioni di contratti chiusi ad oggi - ha aggiunto a proposito delle sponsorizzazioni - purtroppo alla firma siamo fermi a 18 milioni". Per alcune infrastrutture olimpiche "i bandi stanno partendo - ha concluso - siamo orgogliosi di aver portato come dote al prossimo governo la societa' che si occupa delle infrastrutture, che il precedente governo si e' dimenticato per due anni".