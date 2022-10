Ad Olimpiadi Milano-Cortina, si rafforza la pista Diana Bianchedi

Si rafforza la pista che vede Diana Bianchedi come nuovo ad della fondazione Milano-Cortina. Come anticipato ieri da Affaritaliani.it Milano, Giovanni Malagò, vero "padrone" dello Sport italiano, avrebbe in testa di piazzare sul trono della Fondazione una sua fedelissima, appunto Diana Bianchedi.

Abodi ha chiesto ancora una settimana

Intanto Andrea Abodi, neoministro dello Sport, ha chiesto ancora una settimana per inaugurare un metodo condiviso di decisione. Certo è che la questione delle Olimpiadi Milano Cortina si è ormai trasformata - in effetti da molti mesi - nella solita questione intricata quando invece dovrebbe essere di una semp licità disarmante: al posto di un amministratore delegato se ne mette un altro che abbia le competenze per gestire la complessa partita dell'evento.

L'ingresso in scena di Ignazio La Russa

E, in campo, c'è pesantemente Ignazio La Russa. La seconda carica dello Stato, presidente del Senato, è molto ingaggiato sulle Olimpiadi e soprattutto molto informato, non fosse altro che il suo secondogenito Lorenzo Cochis La Russa, lavora proprio presso la Fondazione con l'incarico di "Signature Events Coordinator". Pare che proprio Fdi sia stata la forza che più ha spinto per avere Letizia Moratti. E' da capire se la vicepresidente insisterà nel dire no oppure cederà al corteggiamento.