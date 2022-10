Ad Olimpiadi, Sala: "Abodi ci vuole riflettere, ribadisco il no a Moratti"

“Ieri ho sentito il ministro dello Sport Andrea Abodi: mi ha detto che sulla nomina dell’amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina vuole rifletterci ancora per alcuni giorni. Per me benissimo, non cambia una settimana. Però ci si deve arrivare entro la fine della settimana prossima se no diventa un po’ un problema”. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'incontro a Palazzo Marino in occasione della Giornata della Trasparenza e dell’Anticorruzione.

Ad Milano Cortina, Sala: "Una sola condizione: non sia un politico"

“Pongo solo una condizione e su questa condizione sarò molto fermo: che non sia una nomina politicizzata”, ha ribadito poi Sala, aggiungendo che: “bisogna distinguere tra la governance, a livelli alti degli azionisti è un sistema politico, dalla gestione deve essere in mano a un tecnico e a un manager che risponde attraverso il CdA. Ma non esiste che una figura politica magari risponda in maniera privilegiata a qualcuno dei soci. Su questo sono drastico ed è il motivo per cui dico, ho detto e ridirei no a Letizia Moratti, con rispetto parlando per la persona”