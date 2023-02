Addetta Atm aggredita verbalmente da un consigliere di centrodestra

Il consigliere comunale del comune di Cassina de' Pecchi (Milano) Gaetano Greco ha aggredito verbalmente una dipendente di Atm a causa del malfunzionamento dell'ascensore all'interno della stazione di Cassina. E' accaduto attorno alle 11 di domenica scorsa quando il politico, eletto in quota centrodestra nella lista Forte Cassina vicina alla Lega ha inveito contro un'addetta 33enne che ha avuto solo la colpa di trovarsi in quel momento a spiegare a Greco i motivi del guasto dell'ascensore: un problema ai rilevatori di fumo emerso poco prima.

Come riferisce Ansa, l'uomo avrebbe urlato contro la donna dicendole di essere inutile, costringendola a riparare nel gabbiotto dell'Atm per chiamare le forze dell'ordine. Poco dopo sono arrivati i carabinieri che hanno identificato il viaggiatore per il consigliere comunale, il quale successivamente è ritornato indietro per chiedere scusa alla dipendente. Quest'ultima non ha ancora presentato querela.