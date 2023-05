Addio a Anna Bartolini, fondatrice di "Altroconsumo" e volto tv

Si è spenta a Milano, all'età di 87 anni, Anna Bartolini, nota avvocata dei consumatori e fondatrice di Altroconsumo. Lo riporta Il Giorno di Milano.

Addio a Anna Bartolini, giornalista a tutela dei consumatori

Dopo gli studi in giurisprudenza all’Università di Bologna, Bartolini si è poi dedicata alla professione di giornalista nel 1970. Il suo focus era sulla tutela dei consumatori, ambito di cui una delle pioniere a livello europeo.

Anna Bartolini, più volte vice presidente del Beuc olte che consulente di "Mi manda Raitre"

Nel 1973 a Milano fondò il Comitato difesa consumatori che è poi diventato Altroconsumo, oggi la più grande organizzazione di consumatori italiana. Era stata più volte vice presidente del Beuc (Bureau Européen des Unions des Consommateurs, Ufficio Europe dell’unione dei consumatori) dal 1992 al 1994, tra il 1996 e il 1999, e consigliere speciale per la tutela dei consumatori su chiamata dalla Commissaria Ue Emma Bonino. Era diventata poi un volto noto della televisione dove veniva invitata come esperta di tutela dei consumatori. Aveva lavorato anche come curatrice di vari programmi, oltre a essere stata consulente e ospite fissa della trasmissione “Mi manda Raitre”.