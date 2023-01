Addio a Empio Malara, fondatore degli "Amici dei Navigli"

E' morto a Milano all'età di 90 anni Empio Malara, architetto e fondatore dell'associazione 'Amici dei Navigli'. Malara era originario della Calabria, nato a Cosenza nel 1932 si era poi trasferito a MILANO per studiare architettura al Politecnico. A Milano ha dedicato la sua vita agli studi sulla rete dei Navigli cittadini e alla loro navigazione e riapertura.

Il sogno di ricostruire la grande rete europea delle vie navigabili

Il suo sogno, come ha ricordato sulle sue pagine social l'associazione 'Riaprire i Navilgi' era quello di ricostruire la grande rete europea delle vie navigabili interne della Lombardia. A ricordarlo nel giorno della sua scomparsa è anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Milano piange Empio Malara - ha commentato in un tweet -. Nato in Calabria, milanese di adozione, qui è diventato architetto. Innamorato di Milano è stato il fondatore dell'associazione 'Amici dei Navigli'. Le mie condoglianze e un affettuoso abbraccio alla famiglia".