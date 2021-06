Addio a Ermolli, imprenditore e vicepresidente della Scala

"È un grande dispiacere apprendere della scomparsa di Bruno Ermolli, imprenditore e vicepresidente del Teatro alla Scala. Il pensiero della città di Milano va lui, alla sua storia e al suo vissuto, così come alla sua famiglia". Così il sindaco Giuseppe Sala su Twitter, ricorda Bruno Ermolli, scomparso all'età di 82 anni.

Ermolli è stato anche presidente dell'azienda della Camera di Commercio Promos e membro di giunta e consiglio della Camera di Commercio. Cavaliere del Lavoro nato a Varese nel 1939, fondò nel 1970 Sin&rgetica, società nel settore della Consulenza di strategie di impresa, finanza e management, con la quale lavorò al fianco delle maggiori società italiane, spesso ricoprendo cariche anche nei cda, come in Camera di Commercio di Milano, Mediaset, Mondadori, Università Bocconi; Politecnico, FAI (Fondo Ambiente Italiano), Fondazione Milano per la Scala. Silvio Berlusconi gli propose più volte di fare il ministro.