Addio a Giuseppe Grechi, ex Presidente della Corte di Appello di Milano

Alessandro Pedrini per Affaritaliani.it Milano



È mancato nella sua Firenze, all'età di 86 anni, il magistrato e Presidente emerito della Corte di Appello di Milano. Classe 1934, ha indossato la toga nel 1959 a soli 25 anni. Compagno di studi e amico di Pier Luigi Vigna, all'inizio della sua carriera è stato pretore a Milano, poi PM a Firenze. Per anni ai vertici del Csm - Consiglio superiore della Magistratura - e dei più importanti uffici giudiziari del Paese: segretario generale della Corte di Appello di Roma dal '96 al '99, procuratore generale di Brescia dal '99 al 2001 e presidente della Corte di Appello di Milano dal 2001 al 2009. È stato anche vice presidente dell'Associazione nazionale magistrati dal '77 all'80. Dal 2003 era docente di Ordinamento giudiziario all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.



Giuseppe Grechi è stato un Uomo di Stato, un magistrato, un cittadino e un cattolico per cui il servire la giustizia e la fede in Dio non si sono mai separati dalla responsabilità, dal confronto con la propria coscienza e dalla coerenza tra atti e parole. Non è stato solo un giudice, è stato prima di tutto un Uomo giusto. Ci mancherà.