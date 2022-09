Addio a Pompilio, giornalista e opinionista juventino di Qsvs

Lutto nel giornalismo lombardo: si è spento a 73 anni Cesare Pompilio, volto noto di Qui Studio a Voi stadio, storica trasmissione calcistica di TeleLombardia. Ad annunciarne la scomparsa - come si legge sul quotidiano online ‘La Voce dei Giornalisti’ - è stato proprio il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani che su Twitter ha scritto: “Ho una terribile notizia da darvi. Purtroppo è morto il nostro caro amico Cesare Pompilio. Solo chi ha avuto la fortuna di frequentarlo dentro e fuori dagli studi televisivi sa che straordinaria persona fosse. Dire che ci mancherà non rende l’idea del vuoto che proviamo”.

Pompilio, il ricordo di Luciano Moggi: "Il tuo sostegno sarà sempre con me"

Cesare Pompilio, originario di Comiso ma da sempre residente a Milano, era un grande tifoso della Juventus. Indimenticabili le sue esultanze in trasmissione ad ogni gol della squadra bianconera. Cordoglio tra colleghi e amici del giornalista. Luciano Moggi, ex dirigente sportivo della Juve, legato a Cesare Pompilio da una profonda amicizia, sui social ha scritto: “Caro Cesare, oggi ci hai lasciato, ma il tuo ricordo e tutto quello che abbiamo vissuto insieme non potrà mai essere cancellato. La tua amicizia, il tuo sostegno costante anche nei momenti difficili saranno sempre con me. Riposa in pace amico mio”. Il direttore della Voce dei Giornalisti, Giuseppe Gallizzi, lo ricorda con stima e commozione: “Condoglianze ai suoi cari anche da tutta la redazione del nostro quotidiano online”.