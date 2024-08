Aeronautica: volo salvavita Cagliari-Milano per neonata in pericolo di vita

Una neonata di appena un mese, affetta da una grave patologia cardiaca, è stata trasportata d'urgenza da Cagliari a Milano grazie all'intervento tempestivo dell'Aeronautica Militare. La piccola, ricoverata presso l'ospedale Policlinico Monserrato di Cagliari, è stata trasferita con un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino, specializzato in missioni di emergenza sanitaria. Dopo l'attivazione immediata dell'equipaggio e i necessari coordinamenti tra la Prefettura e gli ospedali coinvolti, la neonata ha viaggiato sotto la costante assistenza di un'equipe medica, diretta verso l'ospedale Policlinico di San Donato Milanese per ricevere le cure specialistiche di cui aveva urgente bisogno.

L'aeronautica al servizio delle emergenze

Il 31° Stormo di Ciampino, operativo 24 ore su 24, ha garantito un trasporto rapido ed efficiente, dimostrando la capacità dell'Aeronautica Militare di rispondere prontamente alle emergenze sanitarie. Ogni anno, le forze aeree svolgono centinaia di ore di volo per interventi salvavita, supportando cittadini in pericolo e trasferendo organi e equipe mediche in tutta Italia. In situazioni di necessità operativa, l'Aeronautica utilizza anche elicotteri del 15° Stormo di Cervia per garantire un aiuto immediato e indispensabile.